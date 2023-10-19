Объем производства автомобилей в России вырос почти в полтора раза

Как сообщает «Интерфакс», на Международном автомобильном научном форуме МАНФ−2023 замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов рассказал об увеличении выпуска новых автомобилей. «Что касается производства, с июня наблюдается рост от месяца к месяцу. В сентябре, например, произведено почти 60 000 автомобилей, что на 5% больше, чем в августе, и на 45% больше, чем в сентябре прошлого года», — сказал он.

В Минпромторге уточнили, что речь идет обо всех типах автомобилей — легковых, легких коммерческих и грузовых. Озвученные показатели основаны на данных регистраций ЭПТС.

— Сегодня, в целом, мы находимся вместе с отраслью на этапе восстановления. У нас видно это и по годовой динамике рынка. По итогам 9 месяцев текущего года российский рынок новых автомобилей вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 900 000 штук. При этом, что характерно, доля отечественных автомобилей составляет в продажах порядка половины, — добавил Каримов.