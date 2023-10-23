Российским владельцам китайских электромобилей обещают проблемы с законом

Как сообщают «Известия» со ссылкой на директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, в сентябре было реализовано 1757 новых электромобилей — это в восемь с лишним раз больше, чем в том же месяце прошлого года. За девять месяцев текущего года продажи новых «электричек» достигли 8752 экземпляров — рост за год более чем пятикратный.

Учредитель компании Neo Cars Анатолий Курушин напомнил о рисках, которые могут возникнуть у компаний при параллельном импорте. Прежде всего это «серые» схемы с занижением ввозных таможенных пошлин. По данным Курушина, в Киргизии уменьшение пошлин по электромобилям составляет минимум 40%, в Казахстане — 40%, Белоруссии — до 50%. Из-за этого сделки могут признать фиктивными и отозвать ПТС с прекращением регистрации или заставить покупателя доплачивать.

Еще одна проблема — обслуживание и ремонт ввезенных по параллельному импорту экзотических электромобилей. Запчасти для некоторых машин оказываются редкими и дорогими, а в случае поломки или отзывной кампании покупатель лишен возможности починить электромобиль в рамках гарантии, отмечают эксперты.