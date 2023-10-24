Chery анонсировала начало российских продаж гибридного Tiggo 7 Pro

Как сообщает пресс-служба Chery, премьера Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid подчеркнет трансформацию российского автомобильного рынка от традиционных транспортных средств, работающих на бензине и дизельном топливе, к электрическим — с целью сокращения выбросов углекислого газа и предотвращения необратимых последствий изменения климата на планете.

Трансмиссия DHT агрегатируется в кроссовере c тремя моторами — двумя электрическими и бензиновым. Суммарная мощность силовой установки составляет 235 л. с. — 147 из них выдает 1,5-литровый бензиновый турбомотор, еще 88 л. с. добавляют электромоторы. Разгон до 100 км/ч у гибридного Tiggo 7 Pro занимает 7,4 секунды, максимальная скорость — 180 км/ч.

Новинке обещан расход топлива от 1,8 литра на 100 км в смешанном цикле, причем допускается использование бензина АИ−92. На электротяге Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid может проехать 82 км. Стоимость модели будет объявлена в день начала продаж.