В Калининграде начали собирать китайские кроссоверы BAIC X7

Фото производителя.
На сборочной площадке калининградского завода «Автотор» стартовало производство среднеразмерных кроссоверов BAIC X7. На российском рынке модель предложат с единственным доступным мотором.
Александр Пономарев

Как сообщает завод «Автотор» в своем Telegram-канале, подготовка к серийному производству новой модели стартовала еще в июне. Предприятие отмечает, что в ходе финальных проверок были достигнуты высокие показатели качества производственных процессов и готовой продукции, на основании которых принято решение о начале промышленного производства новинки рынка.

BAIC X7 оснащается бензиновым турбомотором мощностью 180 л. с., агрегатированным с 7-ступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод — передний. Никаких других подробностей об оснащении кроссовера производитель пока не сообщает, уточнив лишь, что он оборудован светодиодной оптикой спереди и сзади.

До конца текущего года пкалининградцы планируют освоить выпуск семи моделей BAIC. В перспективе модельный ряд китайской марки пополнится за счет новинок с гибридными, электрическими и газовыми силовыми установками. Кроме того, ведется работа по организации производства комплектующих на территории 'Автотора".

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27 октября 2023
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