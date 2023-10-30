Стоит ли ждать снижения цен на новые автомобили

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителей дилеров и других экспертов отрасли, на ценовую политику автоконцернов влияет не только курс валют, но и ряд других факторов. «В том числе рост утилизационного сбора и логистических издержек на транспортировку машин. Поэтому цены не снизятся, особенно в отношении моделей, поставляемых по параллельному импорту. Но у потребителей еще остаются возможности приобрести новые авто с выгодой — во время действия специальных предложений от производителей или дилеров», — заявил независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

С ним согласен и гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. «Снижения стоимости автомобилей ждать не стоит. В 2023 году конъюнктура рынка существенно изменилась. На данный момент доля китайских автомобилей в структуре российского рынка выросла до 46%. Сейчас на них приходится 97% всех поставок зарубежных автомобилей в Россию. По итогам года их доля вырастет как минимум до 60%. Точные показатели будут зависеть от экономической и политической обстановки, курсов валют и доступности авто у дилеров», — рассказал он.

«Инфляция и существующий дефицит предложения в сегменте новых автомобилей при растущем спросе — еще одни причины того, что до конца года они не только не станут дешевле, но и могут прибавить 20—30% цены», — считает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.