«Автотор» собрал первую партию битопливных седанов BAIC

Как сообщает пресс-служба «Автотора», новинку презентовали в рамках газового форума в Санкт-Петербурге совместно с компанией «Газпром газомоторные системы». Седан BAIC U5 plus получил в дополнение к бензобаку два баллона объемом по 39 литров для сжатого природного газа. Емкости установлены в нише для запасного колеса, чтобы сохранить объем багажника. Отсутствие «запаски» компенсировано ремкомплектом для шин.

Газовое оборудование устанавливается и проверяется в заводских условиях и не потребует от покупателя седана дополнительной сертификации, отмечает «Автотор». Битопливные BAIC U5 plus будут выпускаться с уже внесенной в ПТС соответствующей записью, так что автомобиль можно сразу поставить на учет без лишних согласований.

Завод выпустил пилотную партию из 20 битопливных седанов. Запас хода и технические характеристики мотора не сообщаются. Сроки выхода BAIC U5 plus на рынок и стоимость новинки объявят позже.