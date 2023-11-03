Продажи новых легковых автомобилей в России выросли более чем вдвое

Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные компании «ППК» и собственную сегментацию рынка, третий месяц подряд объем рынка держится выше отметки в 100 000 единиц и является рекордным с января 2022 года. Свыше 30% всех реализованных в октябре новых легковых автомобилей пришлось на LADA — 34 500 машин.

Самой популярной зарубежной маркой стал Haval с результатом 12 800 автомобилей, далее тоже следуют «китайцы» — Chery (10 900 ед.), Geely (10 400 ед.) и Changan (6400 ед.).

Среди моделей первенство сохраняет LADA Granta с 18 500 автомобилей, второе место — у LADA Vesta (7000 шт.), а среди иномарок по-прежнему лидирует Haval Jolion (6300 шт.). В пятерку лидеров также вошли два российских внедорожника — LADA Niva Travel (4600 шт.) и Niva Legend (4200 шт.).

По итогам 10 месяцев года было продано 829 500 новых легковых автомобилей — на 60% больше, чем с января по октябрь 2022 года.