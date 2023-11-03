Российская марка Visuva раскрыла стоимость брутального внедорожника S2

Проект внедорожника Visuva создан энтузиастами из Красноярска, которые строили машину для себя, а затем решили запустить ее в продажу. Разработчики отмечают, что 4,6-метровый рамный трехдверный внедорожник с возможностью кастомизации под потребности заказчика предназначен для комфортного передвижения как по городу, так и по бездорожью.

Кузов автомобиля сделан из стеклопластика, подвеска — многорычажная, с ходом в полметра. Дорожный просвет заявлен огромный — 47 см. 2,0-литровый 227-сильный бензиновый турбомотор GW20CB производства Great Wall позаимствован у Tank 300. В тандеме с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Обещан и 3,0-литровый мотор V6 GW6Z30 от Tank 500 — с ним будет устанавливаться 9-ступенчатый «автомат».

Интересно, что регистрировать внедорожник будущим покупателям нужно будет не в ГИБДД, а в Гостехнадзоре, причем водителю нужно иметь права не просто тракториста, а тракториста-машиниста — который может управлять самоходными машинами мощностью более 150 сил.