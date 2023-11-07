АВТОВАЗ прекратил выпуск универсала LADA Granta

Как сообщает портал «Лада.Онлайн», который обратился в пресс-службу АВТОВАЗа за комментарием, «обычные» универсалы не выпускаются еще с конца прошлого года. Как только был продан последний из них, модель вычеркнули из списка. «Приподнятый» кросс-универсал Granta при этом остается доступен, напомнили представители завода.

АВТОВАЗ пояснил, что возвращение универсала LADA Granta на конвейер маловероятно ввиду отсутствия спроса на данную версию. Его полностью удовлетворяет пятидверка в исполнении Granta Cross, которая по-прежнему выпускается. «Простой» универсал предлагался по цене от 719 300 до 913 800 рублей.

В семействе Granta раньше было пять типов кузова — седан, лифтбэк, универсал, кросс-универсал и хетчбэк. Прошлой осенью с конвейера убрали хетч — хотя прайс-лист с ним продолжает обновляться, поскольку машины у дилеров, видимо, еще остались.