Гибридные кроссоверы AITO будут продаваться в России официально

Как сообщает пресс-служба «МБ Рус», все поставляемые модели будут сертифицированы, и на них получат ОТТС для поставки на территорию Таможенного союза. На автомобили сохраняются ранее озвученные условия сервиса и гарантии от производителя с возможностью обслуживания у партнеров по всей стране. За их соблюдение будет отвечать «МБ Рус» — для этого у компании есть оригинальное оборудование и программное обеспечение, а также склад запасных частей и расходников.

Название бренда AITO — аббревиатура, которая расшифровывается как Adding Intelligence To Auto. Модельный ряд «интеллектуальной» марки, принадлежащей компании Huawei, состоит из гибридных кроссоверов M5 и M7. За первую, судя по информации на официальном сайте «МБ Рус», дилеры попросят от 6 090 000 рублей, за вторую — от 6 900 000. Во втором полугодии модельная линейка пополнится флагманским кроссовером М9.

К слову, найти машины в продаже можно и на «параллельном» рынке — М5 из «серых» поставок обойдется минимум в 5 650 000 рублей, М7 — в 6 409 000. Да, дешевле. Однако — без прозрачных гарантий.