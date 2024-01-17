Всех обманули: калининградский «Автотор» не прекращал производство Kia

Все помнят, как корейские компании, пусть и мучительно оттягивая решение, но объявили о свертывании своей деятельности на нашем рынке. Hyundai даже продала свой питерский производственный бизнес. За баснословные 10 000 рублей. И все понимают, что это «дымовая завеса», призванная создать лишь видимость ухода! С прицелом на как минимум продолжение дел с Россией — пусть и в «полуподпольном» режиме. То, что корейцев не в силах вышибить из РФ никакими санкциями, неожиданным образом подтвердилось на примере Kia — фактически дочернего бренда все того же Hyundai.
Все началось с того, что после окончания новогодних каникул в автомобильных СМИ образовалась сенсация: мол, калининградский «Автотор» возобновил сборку и поставки российским дилерам Kia кроссоверов Seltos и Soul. Сообщалось, что после введения антироссийских санкций на стоянках калининградского завода оказалось порядка 7000 некомплектных машин этих моделей. И вроде как теперь недостающие детальки подвезли (каким-то загадочным образом), что дало возможность дооснастить «зависшие» машинокомплекты и приступить к реализации в России.
— Это были практически готовые машины, которые лишь требовалось доукомплектовать недостающими деталями. Они прошли предпродажную подготовку и были отправлены дилерам. Ни о каких новых сборочных проектах «Автотора» для Kia/Hyundai сейчас речь не идет. Но предприятие, насколько я знаю, не отказывается от перспектив возобновления работы со своими своими давними партнерами в будущем при заинтересованности с их стороны, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.
Журналисты портала «АвтоВзгляд» провели небольшие «раскопки темы» и под видом потенциальных покупателей Seltos и Soul пообщались с менеджерами нескольких автосалонов — официальных дилеров Kia. И узнали следующее. Оказывается, эти модели небольшими партиями прибывали (и, судя по всему, продолжат прибывать) из Калининграда на протяжении всего 2023-го года. То есть говорить о «возобновлении» поставок именно сейчас нельзя. Поставки эти и не прерывались, как выясняется.
Такой вывод неофициально подтвердил и один из источников портала «АвтоВзгляд», знакомый с внутренней ситуацией в Kia не понаслышке. В автосалонах уверяют: автоторовские Seltos и Soul покрываются стандартной фирменной гарантией Kia: 5 лет или 150 000 километров пробега. Как в прежние времена. За разъяснениями ситуации мы обратились к официальным представителям «Автотора». И получили ответ: «мы эту тему не комментируем». Что, в принципе, объяснимо.
Судя по всему, 7000 недособранным «корейцам», скопившимся в Калининграде после введения западных санкций, недоставало каких-то мелких комплектующих. Скажем, управляющих блоков электроники, мультимедиа либо чего-то еще «по мелочи». А доставить из любой точки мира по морю в Калининград несколько контейнеров с требуемыми для досборки автокомпонениами не представляется чем-то запредельно сложным.
Вряд ли «Автотор» самостоятельно занимался закупками деталей «на стороне». Гораздо логичнее получить их от корейского автопроизводителя непосредственно.
Точнее — не от него самого, а от предприятия-подрядчика, которое поставляет ОЕМ-автокомпоненты на сборочные конвейеры Kia. С негласного одобрения бренда, разумеется: по-другому подобные дела в серьезном автобизнесе не делаются. Собственно, этой «негласностью», скорее всего, и объясняется категорическое нежелание «Автотора» общаться на столь щекотливую тему.
Да это и не особо важно! Ведь главное и так ясно: корейцы, пусть и в режиме тотальной маскировки, продолжают вести бизнес в России. Несмотря ни на что. Так что можно не сомневаться: на бывшем производстве Hyundai в Санкт-Петербурге в конце концов обязательно будут собирать «зависшие» там из-за санкций — по той же «калининградской схеме» — машинокомплекты Solaris, Creta и Kia Rio. По разным данным, их там около 70 000 единиц.
Да, от всех участников этого «финта ушами» потребуется известная юридическая и бизнес-изворотливость. Но задумка более чем реализуема, что подтверждают стабильные поставки кроссоверов Kia в шоу-румы официальных российских дилеров бренда. В этом свете ставшая известной широкой публике версия о том, что для моделей бывшего питерского завода Hyundai придумают специальный бренд, выглядит не лишеной правдоподобия.
В инернетиках и телеграм-каналах уже появились шпионские фотографии знакомых корейских моделей, у которых на радиаторной решетке вместо привычного шильдика c фирменным логотипом Hyundai красуется название новорожденного бренда — Solaris. Любопытно, каково это: купить седан Solaris от Solaris? Или, скажем, кроссовер Solaris Creta? Видимо маркетологам придется еще и названия моделей менять. Например переименовать Hyundai Creta в Solaris X1, а Hyundai Solaris — в Solaris S1.
Хотя это уже несущественные детали. Недаром старинная поговорка гласит: «пусть хоть горшком называют — лишь бы в печку не сажали». Российские автомобилисты только спасибо скажут, если на рынке страны официально появятся в изрядном количестве нормальные корейские легковушки. В качестве альтернативы тотальному засилью продукции китайского автопрома. Главное — чтобы цены на новоиспеченные «Солярисы» оказались более приемлемыми для потребителя чем у «китая».
А то, например, собранный на «Автоторе» Kia Seltos в хорошей комплектации стоит сейчас у московских дилеров бренда порядка 2,5 млн. рублей. Но только при покупке в кредит, с использованием трей-ин и прочими подобного рода завуалированными доплатами со стороны будущего владельца. Если захотите просто взять и сразу купить такую машину за живые деньги — готовьте уже не меньше 3 млн. «целковых». Если торговцы применят подобный принцип ценообразования и к будущей продукции российского завода Hyundai, проекту можно будет лишь посочувствовать.