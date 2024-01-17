Всех обманули: калининградский «Автотор» не прекращал производство Kia

Все помнят, как корейские компании, пусть и мучительно оттягивая решение, но объявили о свертывании своей деятельности на нашем рынке. Hyundai даже продала свой питерский производственный бизнес. За баснословные 10 000 рублей. И все понимают, что это «дымовая завеса», призванная создать лишь видимость ухода! С прицелом на как минимум продолжение дел с Россией — пусть и в «полуподпольном» режиме. То, что корейцев не в силах вышибить из РФ никакими санкциями, неожиданным образом подтвердилось на примере Kia — фактически дочернего бренда все того же Hyundai.

Все началось с того, что после окончания новогодних каникул в автомобильных СМИ образовалась сенсация: мол, калининградский «Автотор» возобновил сборку и поставки российским дилерам Kia кроссоверов Seltos и Soul. Сообщалось, что после введения антироссийских санкций на стоянках калининградского завода оказалось порядка 7000 некомплектных машин этих моделей. И вроде как теперь недостающие детальки подвезли (каким-то загадочным образом), что дало возможность дооснастить «зависшие» машинокомплекты и приступить к реализации в России.

— Это были практически готовые машины, которые лишь требовалось доукомплектовать недостающими деталями. Они прошли предпродажную подготовку и были отправлены дилерам. Ни о каких новых сборочных проектах «Автотора» для Kia/Hyundai сейчас речь не идет. Но предприятие, насколько я знаю, не отказывается от перспектив возобновления работы со своими своими давними партнерами в будущем при заинтересованности с их стороны, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.