Отечественный электромобиль «Атом» решили экспортировать за рубеж

Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», российский электрокар «Атом» планируют поставлять как минимум в три страны — Узбекистан, Иран и Индонезию. А операционную систему Atom OS, на которой будет работать мультимедийка электромобиля, сделают универсальной, чтобы предлагать ее автопрому как готовое решение на коммерческой основе. Обещано, что этот софт позволит управлять машиной с помощью приложения на смартфоне.

Известно, что «Атом» получит синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 205 л. с. и батарею емкостью 77 кВт⋅ч, что обеспечит ему запас хода в 500 километров по циклу WLTC. Литий-ионный аккумулятор обещает выдержать до 1000 циклов зарядки, а режим быстрой «подпитки» постоянным током позволит пополнить его запас на 100 км всего за восемь минут. До 80% «пустую» батарею можно зарядить за полчаса. Есть и режим рекуперации, в котором электромотор работает как генератор.