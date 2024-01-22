Поставки автомобилей из Китая в Россию взлетели более чем в семь раз

Фото: globallookpress.com
В прошлом году в Россию из КНР было импортировано в 7,2 раза больше автомобилей, чем в 2022-м — объем поставок от «восточного партнера» превысил отметку в 800 000 единиц. Так мы помогли Китаю впервые в истории стать главным экспортером машин в мире.
Александр Пономарев

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на отчет Главного таможенного управления КНР, в денежном выражении экспорт легковых автомобилей и других пассажирских транспортных средств из Китая в нашу страну достиг 11,5 млрд. долларов. В 2022-м, к примеру, объем поставок составил лишь 1,6 мрлд. долларов.

Из восьми сотен тысяч машин 8500 были электрическими — в денежном выражении это 262,6 млн. долларов. В 2022 году экспорт электрокаров составил 3100 единиц на сумму 53,4 млн. долларов.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, с января по ноябрь 2023 года объем отправленных из КНР на экспорт автомобилей увеличился на 58,4% — до 4,41 млн. экземпляров. Небывалый успех машин из Поднебесной на российском рынке эксперты объясняют, конечно же, западными санкциями, из-за которых нас покинули европейские и японские компании — на радость китайцам, которые тут же принялись его осваивать.

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22 января 2024
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