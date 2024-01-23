Jetour уточнил сроки начала российских продаж кроссовера T2

Габариты автомобиля составят 4785 x 2006 x 1880 мм, колесная база — 2800 мм, дорожный просвет — 220 мм. Благодаря коротким свесам (передний — 892 мм, задний — 1093 мм) углы въезда и съезда составляют 28°. Кроссовер способен штурмовать брод глубиной до 700 мм. Бензиновый 2,0-литровый турбомотор мощностью 245 л. с. и 7-ступенчатый «робот» обещают разгон до «сотни» за 8,7 секунды и средний расход 9,3 л/100 км. Объем бака — 70 л.

За полный привод отвечает система XWD от BorgWarner шестого поколения с интеллектуальным управлением тягой и дифференциалом повышенного трения. Подвеска у Т2 независимая, со стойками Макферсона спереди и многорычажкой сзади. Автомобиль будет оснащаться колесами размерности 255/60 R19 или 255/55 R20 на выбор.

Покупатели смогут выбрать четыре цвета кузова — черный, матовый серый, серебристый и коричневый, а также три варианта оформления интерьера — черно-красный, зелено-оранжевый и коричневый. Цены пока не называются.