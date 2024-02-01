Skoda впервые показала внешность обновленной Octavia

В первых числах января наступившего года компания Skoda анонсировала грядущее обновление Octavia четвертого поколения, которая в нынешнем виде продается с 2019 года. Тогда был показан лишь затемненный снимок новинки анфас, а теперь чехи опубликовали видеоролик, на котором можно рассмотреть и другие детали.

Все другие подробности пока засекречены, хотя и так понятно, что новая Skoda Octavia получит дизайн в новом фирменном стиле с угловатыми деталями и строгими формами. Кроме явно более широкой решетки радиатора стоит ожидать новые фары с удлиненными диагональными элементами, иные передний и задний бамперы, а также фонари с обновленной графикой. А вот кузов в целом, судя по характерной форме задних дверей, все-таки останется прежним. Интерьер обновленной модели Skoda пока не раскрывает вообще.

По предварительным данным, моторную линейку ждет оптимизация — вероятно, инженеры увеличат мощность всех силовых агрегатов, которыми оснащается Octavia. Сейчас, напомним, в гамме есть как бензиновые, так и дизельные моторы объемом от 1,4 до 2 л — в том числе «мягкие» гибриды. Octavia RS оснащается либо двухлитровым турбомотором, либо гибридным агрегатом на основе 1,4-литровой «турбочетверки». Skoda планирует представить обновленную Octavia одновременно в кузовах лифтбэк и универсал уже в ближайшие недели.