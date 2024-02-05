Стало известно, когда на полную мощность заработает на бывший завод Hyundai

Серийное производство автомобилей на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге должно стартовать во втором квартале нынешнего года. Минпромторг рассчитывает, что в 2024 году предприятие продемонстрирует объем производства уж точно не меньше, чем по итогам 2023 года. В котором, напомним, оно практически стремилось к нулю.

Как сообщает ТАСС, глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал, что серийные автомобили встанут на конвейер петербургского завода уже совсем скоро. Вице-премьер подчеркнул, что это будет «уже в ближайшее время». «По всем практически площадкам производственным в автопроме нашли своих индустриальных партнеров, и этот год уже является финалом с точки зрения выхода на новую номенклатуру, которая будет производиться на этих площадках», — добавил Мантуров.

Напомним, в конце января бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге официально стал российским — компания «Арт-Финанс» закрыла сделку по приобретению 100% доли предприятия «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». По условиям сделки к «Арт-Финанс» перешли две петербургские производственные площадки «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», расположенные в промзонах Каменка и Шушары.