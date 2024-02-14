Кроссоверы «Москвич 3» и «Москвич 3е» станут двухцветными

До конца этого года завод «Москвич» намерен начать сварку и окраску кузовов для кроссовера с индексом 3 и его электрической версии 3е. На столичном предприятии уже смонтировали оборудование и даже провели несколько тестовых запусков. А теперь — поделились и свежими подробностями.

Мелкоузловая сборка «Москвичей» позволит компании внедрить новую опцию. Заявлено, что сваренные и окрашенные на столичном заводе кроссоверы будут доступны с двухцветном оформлением кузова. Верхняя часть черного цвета может сочетаться с пятью доступными для модели основными колерами. Такая опция приблизит современные «Москвичи» к их советским предкам, которые также имели двухцветную окраску.

О том, насколько «Москвич 3» и «Москвич 3е» в новых стильных исполнениях окажутся дороже монотонных кроссоверов, не сообщается. Нет информации и о том, подешевеют ли автомобили после начала мелкоузловой сборки.

Напомним, стоимость произведенных крупноузловым методом бензиновых «Москвич 3» составляет от 1,8 млн. рублей с учетом спецпредложений, а электрических «Москвич 3е» — от 3 млн. рублей.