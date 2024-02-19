Прости – прощай: Porsche решила эмигрировать из Германии в США

Европейский сад, несмотря на «Красную книгу», теряет своих самых ценных обитателей: немецкая промышленность разбегается по свету в поисках лучшей жизни, преференций и дешевого газа. Громкие заявления о реструктуризации уже не скрывают реальности: о флагмане европейской промышленности, некогда гранде общепланетарной индустрии производства автомобилей можно забыть. Скоро по миру пойдут с таким подходом.

Экономические санкции, как оказалось, очень даже действуют. Все по плану, давным-давно вынашиваемому нашим заклятыми друзьями с капитолийского холма, а показатели российской экономики, обещанной к растерзанию, смущать не должны: санкции работают, но не с теми, кому были обещаны. Ну немного не договорили, не до конца точно сформулировали – в политике такое случается частенько. Без обид, просто бизнес. Да, Германия?

Феноменальный рост германской экономики начался в семидесятых годах прошлого века не на пустом месте и не на одном только остром желании немцев трудиться и хорошо зарабатывать. Были куда менее популярные сейчас, но более объективные причины: например, сделка «газ-трубы», заключенная в 1970-м году и представлявшая собой долгосрочный контракт между СССР и ФРГ.

Согласно ему, немцы поставляли трубы и оборудования для постройки нового газопровода в Западную Европу, а плату брали газом из Западной Сибири. Американцы тогда, кстати, тоже кричали о санкциях, требовали соблюдения правил и вообще считали это действо антидемократичным. Но то руководство Германии разбиралось в экономике несколько лучше, чем нынешнее, и сделку заключили. Именно на этих дрожжах и росла не по дням, а по часам тамошняя экономика.

Фото globallookpress.com

А потом началась чехарда, с рыночной точки зрения необъяснимая: многолетние контракты с фиксированными ценами на газ отменили в пользу сотен частных, единичных сделок. Никто не смог объяснить новоявленным экспертам, что природным газом довольно сложно физически и совсем не выгодно финансово торговать в таком разрезе.

Ну а дальше вы и сами знаете: в 2022 году число газопроводов начало резко сокращаться. Одни закрыли, другие просто взорвали. Полноводная река превратилась в ручеек, а после и вовсе пересохла. Идея про газ сжиженный столкнулась с реальностью: нужны танкеры, нужны заводы, нужна новая сеть трубопроводов и новые же порты. А потери при сжижении и превращении обратно в привычное состояние – существенные, около 15%. Но об этом говорить, знаете ли, гнусно и лицемерно, когда демократия почти распахнула свои объятия.

Результат себя ждать не заставил: мировой лидер химической промышленности BASF навострил лыжи в Поднебесную, а в самой Германии сократил 2600 человек, полностью закрыв один из заводов по производству удобрений. Они из газа, да, а не из чистого европейского воздуха. BMW строит завод в Южной Каролине, Audi оценивает американские перспективы. А вот в Porsche решение уже принято.

Фото globallookpress.com

Компания планирует переезд в США, ведь там не только выше перспективы и выгоднее производство, но и куда больше заинтересованность государства, выраженная в твердой валюте. На немецкое предложение в 800 млн. евро, американцы ответили миллиардными инвестициями. Porsche видит будущее через призму электротяги, а в Германии слишком дорогая электроэнергия. Да и предложенные американцами налоговые льготы мотивируют. Одним словом: прощай, не поминай лихом.

Как видите, санкции успешно работают, насыщая американскую экономику сильными, именитыми и выскотехнологичными (читай – выскодоходными) предприятиями. Самыми сливками промышленности. Когда квоты будут закрыты, бюджеты расписаны, а сделки заключены, очередной правитель поднимет звездно-полосатый флаг, назовет предшественника земляным червяком и поедет договариваться с Россией о возобновлении сотрудничества.

Ведь Россия – это нефть, газ, уран, зерно, золото, алмазы, оружие и еще десятки пунктов списка всегда в хозяйстве нужного и ценного. А Европа, как абсолютно верно было замечено, сад – туда погулять ходят. И иногда даже за вход платят. Но не всегда.