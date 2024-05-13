«Москвич» начал производство двухцветных автомобилей

Столичный автозавод объявил о начале сборки машин по технологии полного цикла. После нескольких месяцев пусконаладки стартовала сварка и окраска кузовов, но пока только для кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е».

Анонсированное в начале года углубление локализации на «Москвиче» воплотилось в реальность в мае — аккурат ко второй годовщине возрождения легендарного отечественного бренда. На заводе заработала роботизированная система сварочного оборудования, а с учетом окраски кузовов автомобили стали лучше адаптированы под российские условия эксплуатации. Если конкретнее, то усилилась антикоррозийная защита — благодаря утолщенному катафорезному покрытию и дополнительным точкам впрыска воска.

Самым же видимым изменением стало появление двухцветных «Москвичей». Запуск линии окраски на столичном заводе позволил «оформлять» верхнюю часть кузова (крыша, стойки, зеркала заднего вида) в черном цвете, который может сочетаться с пятью доступными для модели основными оттенками. Таким образом, современные кроссоверы стали ближе к своим прародителям — советские «Москвичи», напомним, также имели двухцветную окраску.

В перспективе столичное предприятие намерено освоить штамповку кузовных деталей из российской стали, благодаря чему уровень локализации автомобилей станет еще выше. Но когда именно это случится, не сообщается. Не заявлены и сроки начала сварки и окраски кузовов седана «Москвич 6», а также флагманского кроссовера «Москвич 8».