391

АВТОВАЗ начал производство LADA Vesta с 6-ступенчатой «механикой»

Но пока — лишь в тестовом режиме

Российский автогигант до конца 2024 года наладит серийный выпуск LADA Vesta с 6-ступенчатой механической коробкой передач китайского производства. Пока же автомобили собираются в тестовом режиме — изготовлено уже несколько партий машин.

Поделиться
Автор
Максим Орлов

Изображение АВТОВАЗ начал производство LADA Vesta с 6-ступенчатой «механикой»

По информации сообщества Avtograd News в соцсети «ВКонтакте», который располагает инсайдерской информацией с автозавода, речь идет минимум о двух-трех тестовых сериях автомобилей с новой трансмиссией. Ожидается, что «Веста» с 6-ступенчатой «механикой» станет серийной до конца 2024 года, если все пойдет по плану.

Официальной информации о том, что за коробку передач получит модель, нет, но известно, что агрегат — китайского производства. Ранее появилась информация, что в Тольятти будут использовать МКП компании JAC.

Напомним, что эта коробка — уже не первая трансмиссия из КНР для АВТОВАЗа. Та же LADA Vesta оснащается китайским вариатором WLY CVT18, который сочетается с двигателем 1.8 Evo мощностью 122 л.с. Новая «механика» рассчитана на больший крутящий момент, чем нынешние вазовские КП, поэтому она должна появиться как минимум на флагманской модификации LADA Vesta Sport.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги