АВТОВАЗ начал производство LADA Vesta с 6-ступенчатой «механикой»

Российский автогигант до конца 2024 года наладит серийный выпуск LADA Vesta с 6-ступенчатой механической коробкой передач китайского производства. Пока же автомобили собираются в тестовом режиме — изготовлено уже несколько партий машин.

Но пока — лишь в тестовом режиме

По информации сообщества Avtograd News в соцсети «ВКонтакте», который располагает инсайдерской информацией с автозавода, речь идет минимум о двух-трех тестовых сериях автомобилей с новой трансмиссией. Ожидается, что «Веста» с 6-ступенчатой «механикой» станет серийной до конца 2024 года, если все пойдет по плану.

Официальной информации о том, что за коробку передач получит модель, нет, но известно, что агрегат — китайского производства. Ранее появилась информация, что в Тольятти будут использовать МКП компании JAC.

Напомним, что эта коробка — уже не первая трансмиссия из КНР для АВТОВАЗа. Та же LADA Vesta оснащается китайским вариатором WLY CVT18, который сочетается с двигателем 1.8 Evo мощностью 122 л.с. Новая «механика» рассчитана на больший крутящий момент, чем нынешние вазовские КП, поэтому она должна появиться как минимум на флагманской модификации LADA Vesta Sport.