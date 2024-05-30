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Не без проблем, но АВТОВАЗ уже поставил LADA Aura на конвейер

Удлиненный седан на базе «Весты» начали собирать в Тольятти

Старт производства удлиненной модификации седана Vesta, которая получила название Aura, уже состоялся. И сегодня российский автогигант выпускает по несколько автомобилей в неделю, хотя пока у производителя есть не все элементы для сборки новинки.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Не без проблем, но АВТОВАЗ уже поставил LADA Aura на конвейер

По информации сообщества Avtograd News, оперирующего инсайдерской информацией с автозавода, с тольяттинских конвейеров сходят несколько седанов в неделю. Машины окрашены в белый и черный цвета, имеют светлую и темную отделку салона.

Напомним, что Aura отличается от Vesta удлиненной на 25 см колесной базой, что дает больше пространства задним пассажирам, а также отделкой салона из натуральной кожи российского производства. Модель оснащают силовым агрегатом 1.8 Evo — тандемом глубоко модернизированного мотора ВАЗ-21179 мощностью 122 л. с. — в связке с китайским вариатором.

Ожидается, что полноценное серийное производство машины начнется в сентября. АВТОВАЗ намерен довести производство LADA Aura до 125-150 штук в день, чтобы к концу года собрать 10 000 экземпляров. Отмечается, что за лето должны быть решены и проблемы с нехваткой необходимых комплектующих — сейчас у завода нет оригинальных карт задних дверей, которые отличаются от облицовок стандартной Vesta.

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