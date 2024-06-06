В России могут начать сборку автомобилей Dongfeng

«Автозавод Санкт-Петербург» продолжает поиск технологического партнера, который позволил бы предприятию увеличить объемы производства и снизить зависимость от марки Chery, с которой сейчас сотрудничает предприятие.

Как сообщает telegram-канал «Русский автомобиль», ссылаясь на собственные источники, завод ведет переговоры с еще одним автомобильным брендом из Китая. Потенциальным кандидатом на выпуск машин в Северной столице является марка Dongfeng, которая несколько лет назад пыталась локализовать выпуск кроссовера и седана на заводе в Ижевске, но тогда сотрудничество не задалось.

О том, на какой стадии находятся переговоры АВТОВАЗА, напрямую связанного с «Автозаводом Санкт-Петербург» и выпускающимися на нем автомобилями нового бренда Xcite, и Dongfeng, не сообщается. Напомним, что ранее российский автогигант собирался собирать под собственной маркой LADA кроссовер FAW, однако это партнерство оказалось недолгим и выпущено было всего несколько десятков LADA X-Cross 5 (FAW Bestune T77 под отечественным брендом), которые в продажу не поступили.