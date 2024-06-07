Стали известны точные габариты новейшей LADA Iskra

Российский автогигант провел презентацию LADA Iskra в ходе Петербургского международного экономического форума, раскрыв не только облик модели, но и ее характеристики. Так, мы узнали точные габариты автомобиля — длину, ширину, высоту, колесную базу и клиренс.

Telegram-канал «Автопоток» обратил внимание на схожесть LADA Iskra по отдельным габаритным параметрам с последним поколением хетчбэка Dacia Sandero. Передний свес (820 мм), колесная база (2603 мм) и колея передних колес (1534 мм) отличаются от румынской модели всего на 1-2 мм. При этом колея задних колес (1527 мм), задний же свес (910 мм), а также клиренс (170 мм) больше — и чем у румынской пятидверки, и чем у нового седана Dacia Logan.

Однако ничего криминального в этом сходстве нет: АВТОВАЗ и не скрывает, что Iskra построена на платформе CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, которую доработали с учетом импортозамещения и отказа от иностранных агрегатов и комплектующих. Кроме того, до санкций 2022 года в Тольятти планировали выпускать новые Sandero и Logan, но в итоге проект по понятным причинам свернули.

Длина LADA Iskra в кузове седан составляет 4333 мм, ширина — 1777 мм, высота — 1517 мм. Новинка на 65 мм длиннее LADA Granta и на 107 мм короче флагманской Vesta. Аналогично обстоят дела и с колесной базой, которая на 127 мм больше, чем у «Гранты», и 32 мм меньше, чем у «Весты». Таким образом «Искра» впишется в существующую модельную гамму, заняв место между этими двумя седанами.