Chery оснастила седан Arrizo 8 классическим «автоматом» собственной разработки

Популярная у нас китайская марка расширила линейку модификаций своего флагманского седана Arrizo 8, правда, пока только на своей родине. В КНР начались продажи автомобиля, оснащенного автоматической коробкой передач Chery.

Новая трансмиссия появилась в модели 2024-го модельного года. Пока «автомат» сочетается только с самым мощным мотором модели — 2-литровым бензиновым турбодвижком мощностью 254 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Под этот двигатель китайская марка адаптировала гидротрансформатор FA840 собственной разработки.

Модификация с АКП расходует на 0,4 л топлива больше, чем версия с таким же силовым агрегатом и прежним 7-ступенчатым «роботом». Кроме того, «автомат» обернулся прибавкой в 20 тысяч юаней (примерно 250 тысяч рублей) к стоимости седана — Chery Arrizo 8 с автоматической коробкой передач в Китае стоит от 149 тысяч юаней (порядка 1,8 млн. руб.). О возможности его появления в России пока информации нет.