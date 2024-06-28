Завод Volkswagen в Калуге вернется к работе через месяц

Бывший завод Volkswagen, ныне принадлежащий компании «АГР», новые владельцы планировали вернуть в строй до конца 2023-го, но предприятие в индустриальном парке «Грабцево» Калужской области до сих пор находится в простое. Но закончится он должен в ближайшее время.

Первичная профсоюзная организация АСМ ООО АГР на своей странице в одной из соцсетей подтвердила, что «долгожданный перезапуск производства» намечен на 1 августа. Сотрудникам обещают повысить зарплату, а в перспективе — открыть прием новых работников, в котором приоритет будут отдавать бывшим сотрудникам производственных подразделений.

— На первом этапе будут привлечены более 500 человек. Работать предстоит сразу в три смены. При благополучном развитии проекта по перезапуску завода, к ноябрю 2024 года будет существенно увеличено количество сотрудников, участвующих в данном проекте, — отметили в профсоюзе.

Напомним, калужский завод встал на паузу 3 марта 2022 года из-за логистических сложностей на фоне санкционного давления Запада. Предприятие способно выпускать до 225 000 автомобилей в год. До весны 2022-го здесь собирали Volkswagen Polo и Tiguan, а также Skoda Rapid. Кроме того, в Калуге работал завод по производству бензиновых двигателей мощностью 150 000 единиц в год.