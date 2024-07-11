Кроссовер BAIC X55 обучили русскому языку

Калининградский завод «Автотор», который выпускает, помимо прочих, автомобили китайской марки BAIC, провел очередное улучшение кроссовера X55. На сей раз эту модель русифицировали.

Как заявляет автопроизводитель, владельцы BAIC X55 могут записаться для бесплатной перепрошивки бортовой электроники к любому официальному дилеру. После обновления софта все уведомления, а также «менюшки» мультимейдийной системы и панели приборов «заговорят» на русском языке.

В BAIC отмечают, что этот шаг — очередная ступень адаптации X55 под российские условия эксплуатации. Напомним, что предыдущие включали внедрение «зимних» опций (подогрева всех сидений, форсунок стеклоомывателя, ветрового стекла и рулевого колеса) и увеличенного до 5 литров бачка стеклоомывателя.

Добавим, что BAIC X55 комплектуется в России 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л. с. и 7-ступенчатым «робот» с двумя сцеплениями. Привод — только передний. Стоимость кроссовера в базовой версии 2024 модельного года составляет 2 970 000 рублей.