Кроссовер BAIC X55 обучили русскому языку

Как заявляет автопроизводитель, владельцы BAIC X55 могут записаться для бесплатной перепрошивки бортовой электроники к любому официальному дилеру. После обновления софта все уведомления, а также «менюшки» мультимейдийной системы и панели приборов «заговорят» на русском языке.
В BAIC отмечают, что этот шаг — очередная ступень адаптации X55 под российские условия эксплуатации. Напомним, что предыдущие включали внедрение «зимних» опций (подогрева всех сидений, форсунок стеклоомывателя, ветрового стекла и рулевого колеса) и увеличенного до 5 литров бачка стеклоомывателя.
Добавим, что BAIC X55 комплектуется в России 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л. с. и 7-ступенчатым «робот» с двумя сцеплениями. Привод — только передний. Стоимость кроссовера в базовой версии 2024 модельного года составляет 2 970 000 рублей.