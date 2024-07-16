Автомобили LADA могут получить моторы Haval

В марте 2024 года компания Haval локализовала в Тульской области производство двигателей для своих автомобилей. Теперь же выяснилось, что эти силовые агрегаты, возможно, будет использовать и АВТОВАЗ.

Как сообщает telegram-канал «Русский автомобиль», ссылаясь на собственные источники, машины LADA наконец-то могут обзавестись турбомотором. Правда, не собственной разработки — АВТОВАЗ изучает возможность закупки агрегатов у китайской марки Haval.

Ранее, напомним, ходили слухи о том, что российский автогигант обсуждает тот же вопрос с Chery и Dongfeng. Но Haval — более привлекательный партнер, потому что у него производство двигателей локализовано.

Предприятие в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области выпускает два бензиновых агрегата рабочим объемом 1,5 и 2 литра — для моделей Jolion, Dargo, F7 и F7x. В ближайшее время «младший» может появиться на LADA Vesta, а точнее — на новом кроссовере, созданном на платформе флагмана.

При этом АВТОВАЗ не единственный, кто заинтересован в китайских моторах. Все тот же Haval может начать поставки двигателей от внедорожников Tank центру НАМИ — для премиальных автомобилей Aurus.