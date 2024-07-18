Завод «БелДжи» представит в этом году аж 5 вариантов электрокроссовера X50

Белорусский завод «БелДжи» намерен расширить модельный ряд собственного одноименного бренда за счет электромобиля. Его построят на базе кроссовера X50 — то есть чуть видоизменного Geely Coolray. И уже в этом году предприятие представит пять опытных образцов будущей «электрички».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале 2024 года потребовал от завода «БелДжи» наладить производство собственных электромобилей уже в 2025-м. И чтобы освоить новый для себя продукт, предприятие купило лицензию на ряд решений, с помощью которых можно перевести Belgee X50 на электричество.

Работа над новым проектом уже идет, но никаких сроков начала выпуска серийных «электричек» не озвучено. Хотя и известно, что до конца 2024-го «БелДжи» подготовит пять промышленных образов модели — об этом сообщил директор завода Геннадий Свидерский. Помогать предприятию с «батарейным» авто будет Национальная академия наук — Объединенный институт машиностроения НАН возьмет на себя документацию.

— Платформа будет изготавливаться на конвейере серийного завода «БелДжи» по документации электромобиля, разработанной в Академии наук. После получения промышленных образцов в конце года можно будет говорить о коммерческих и технических перспективах развития этого направления. Одно понятно уже сейчас: это важный шаг в овладении компетенциями в разработке и постановке на производство легковых автомобилей, — приводит слова Геннадия Свидерского агентство «БелТА».