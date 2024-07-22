Бывший завод Volkswagen в Калуге будет выпускать автомобили Chery

Бывший завод Volkswagen, ныне принадлежащий компании «АГР», должен был вернуться в строй еще до конца 2023 года, но предприятие в индустриальном парке «Грабцево» Калужской области до сих пор находится в простое. Впрочем, совсем скоро конвейер перезапустится — 1 августа с машинами китайской марки Chery.

Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщает, ссылаясь на собственные неназванные источники, что китайский бренд намерен подписать с Министерством промышленности и торговли России СПИК, в рамках которого в Калуге локализуют производство сразу трех кроссоверов. Ожидается, что российскую прописку получат Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8, причем в неком обновленном варианте.

Помимо этих SUV, бывший завод Volkswagen освоит выпуск Tiggo 5 и Tiggo 9, однако — по технологии так называемой отверточной сборки. Суммарный объем производства автомобилей из Поднебесной в «Грабцево» должен составить от 20-30 тысяч до 200 тысяч машин в год. Сообщается, что Chery уже приступила к процессу сертификации «калужских» кроссоверов.

Еще одной сборочной площадкой концерна Chery станет предприятие «МБ Рус Мануфэкчуринг»: на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области, как предполагается, наладят выпуск кроссоверов Exeed VX и TXL. Но войдет ли этот завод в СПИК, пока неизвестно.