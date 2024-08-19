АВТОВАЗ и ГАЗ возобновили производство автомобилей

Сразу два отечественных автопроизводителя перезапустили 19 августа свои конвейеры — АВТОВАЗ и ГАЗ. Обе предприятия находились в корпоративном отпуске, используя это время для модернизации и обслуживания оборудования.

Так, «каникулы» тольяттинцев длились три недели — с 29 июля по 18 августа. За это время на главном заводе и дочерних предприятиях АВТОВАЗа ремонтировали и обслуживали оборудование, готовились к серийному запуску новых моделей LADA, а также проводили некоторые мероприятия, направленные на улучшение условий труда. И, кстати говоря, в 2024-м на эти цели была выделена рекордная сумма средств — аж 600 млн. рублей.

Что же касается Горьковского автозавода, то там корпоративный отпуск был двухнедельным — с 5 по 18 августа. Нижегородцы тоже проводили каникулы с пользой, проводя пуско-наладочные и ремонтные работы оборудования, которые невозможно осуществить в период производства автомобилей. Лидер рынка комтранса, к слову, также готовит для покупателей новинку — полноприводный «Соболь NN».