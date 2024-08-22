На заводе «ПСМА Рус» наладят сборку новой модели, но это не Peugeot 4008

Пару дней назад пресс-служба компании «Автомобильные технологии», наладившей сборку Citroёn C5 Aircross в Калуге, опубликовала заявление директора по стратегическому планированию Павла Безрученко. Он сообщил, что завод «ПСМА Рус» готовится к запуску производства новой модели, которая должна встать на конвейер уже до конца этого года. Причем выпускать ее будут по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов.
Журналисты, в свою очередь, поспешили добавить, что речь идет о Peugeot 4008 (в Китае — 3008). Мы тоже так подумали, ведь как порталу «АвтоВзгляд» сообщили еще несколько месяцев назад, эта модель действительно входит в планы «Автомобильных технологий». Но теперь выяснилось, что г-н Безрученко говорил о другой машине: источники, близкие к компании, опровергли информацию о том, что к запуску готовится именно 4008.
Что же тогда собираются локализовать в Калуге? Ответа на этот вопрос пока нет — проект держат в строгой секретности. Впрочем, раз автомобиль должен встать на конвейер до конца 2024 года, совсем скоро мы это узнаем.