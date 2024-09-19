Ford против Китая: почему американские автопроизводители боятся китайских машин

Всю первую четверть XXI века мы наблюдали глобалистские процессы в автомобильной индустрии: марки и бренды переходили из одних рук в другие, а потом объединялись ради выживания. Объяснялось это исключительно экономическими потребностями, в рамках которых автомобили почему-то только дорожали, хотя по идее должны были наоборот дешеветь. Впрочем, в 2024 году «игра» явно надоела всем ее участникам, а раздающий решил сбросить маску. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

В интересное время живем: сотни стабильных, десятилетиями работающих процессов начали давать сбой, а иногда и вовсе рушиться буквально за последние пару лет. Скопом, пачками, целыми отраслями отправляясь на свалку истории. На их месте, которое пустым не бывает, столь же внезапно появились новые действующие лица, рост которых происходил будто на ускоренной перемотке.

Знаете, сколько лет компании Tesla? Согласно Википедии, хотя так себе источник, но какой уж есть, компанию основали в 2003 году. То есть и «четвертака» нет, а Илон Маск — уже крупнейший производителей электрокаров в мире в 2019 году, автор самого массового электромобиля — Tesla Model 3, а в 2021 году так и вовсе обошел Toyota по уровню рыночной капитализации, читай, по стоимости предприятия с брендом и всеми «потрохами». Не многовато ли за 21 год?

Нет, сказали китайцы, и сделали все тоже самое, но еще быстрее, больше, интереснее, разнообразнее и дешевле. Более того, Tesla-то уже начала проседать и падать, а вот «восточный партнер» только наращивают обороты. Наши новые восточные партнеры умеют сидеть и ждать, пока труп врага проплывет мимо. И, похоже, дождались.

Фото globallookpress.com

Джим Фарли, глава Ford, заявил, что китайское производство электромобилей угрожает американскому в борьбе за зарубежные рынки.

Как там насчет конкуренции и рыночка, который «зарешает»? Нет, не слышали. Давайте-ка привлечем главную движущую силу заокеанской экономики — санкционную кавалерию.

Проще говоря, американцы отстояли свой рынок за счет могучих импортных пошлин, запрягли в туже кабалу полностью подконтрольную Европу, но этих двух рынков для получения прибыли компаниям из США недостаточно. Канада? Она, по ходу дела, существует только на картах. Не та покупательная способность.

Нужно больше людей, которые принесут свои «кровные» в американский бюджет, поэтому давайте-ка обложим китайцев такими санкциями, чтобы они вообще не поднимали головы. Только так и сподвигнут на рост многострадальную американскую экономику, которая и должна по задумке одного кудрявого парня сделать Америку снова великой.

Фото globallookpress.com

Что из этого выйдет? Вопрос, скорее, к миру вообще и к самим китайцам в частности. Получив мощный импульс от внутреннего спроса — их там более миллиарда человек как-никак — и массированной экспансии в Россию и Юго-Восточную Азию, «поднебесная» автомобильная индустрия оперативно прошла сложную эпоху детства и отрочества, после чего не менее оперативно перекочевала в юность.

Дальше нужны новые рынки и новые же покупатели, причем дорогих и технологичных продуктов, а не пластиковых тазов и одноразовых расчесок. Сможет ли китайский автопром проскочить сквозь ливень вызовов, выйдя сухим из воды? Судя по скорости калейдоскопа, узнаем в следующем, а при худшем раскладе — в 2026 году.

А нам-то что, спросите? А нам бы очень хотелось разнообразия и конкуренции на российском автомобильном рынке, а сейчас, сегодня, это возможно исключительно в партнерстве с китайскими товарищами. Да и запчасти, знаете ли, уже нужны. Так что надежда в потребности на лучшее определенно присутствует.