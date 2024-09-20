Все проблемы решены: УАЗ поднимает качество своих поделок экзоскелетами

Ульяновский завод планирует обзавестись экзоскелетами для работников конвейера. Продвинутое оборудование якобы поможет снизить усталость сотрудников, нагрузку на спину при подъеме и переноске тяжестей. Благодаря возвратному действию силовых элементов, экзоскелет забирает на себя основную нагрузку на мышцы при активных наклонах. Дай Бог, чтобы средства, потраченные на новейшие «приспособы», благотворно отразились на качестве выпускаемой продукции...

О старте тестирования экзоскелетов на UAZ сообщил паблик «УАЗ Сегодня». Поставщик пробной партии «костюмов» также предоставил предприятию защитные каски и перчатки. Но кто именно предложил устройства для испытаний «скелета», пока не известно, как и точные сроки массового появления этих «пиджаков» на заводе. Кстати, это не первая попытка УАЗа их внедрить. Так, в 2021 году на предприятии тестировали похожие разработки российской компании Exorise.

Цены на экзоскелеты варьируется в диапазоне от 20 до 200 тысяч рублей. Одно устройство весит около двух кг и способно увеличить выносливость носителя на 40%, сообщает ресурс Quto.ru. Что важно, экзоскелету не нужен источник питания — он работает благодаря упругим эластомерам. Чтобы надеть «костюм», требуется около минуты. Отмечается, что оборудование не сковывает движении человека.

Напомним, что недавно портал «АвтоВзгляд» писал о других инновациях на УАЗе. Например, о производстве моделей «Патриот», «Пикап» и «Профи» с помощью модернизированного сварочного кондуктора.