Все проблемы решены: УАЗ поднимает качество своих поделок экзоскелетами

О старте тестирования экзоскелетов на UAZ сообщил паблик «УАЗ Сегодня». Поставщик пробной партии «костюмов» также предоставил предприятию защитные каски и перчатки. Но кто именно предложил устройства для испытаний «скелета», пока не известно, как и точные сроки массового появления этих «пиджаков» на заводе. Кстати, это не первая попытка УАЗа их внедрить. Так, в 2021 году на предприятии тестировали похожие разработки российской компании Exorise.
Цены на экзоскелеты варьируется в диапазоне от 20 до 200 тысяч рублей. Одно устройство весит около двух кг и способно увеличить выносливость носителя на 40%, сообщает ресурс Quto.ru. Что важно, экзоскелету не нужен источник питания — он работает благодаря упругим эластомерам. Чтобы надеть «костюм», требуется около минуты. Отмечается, что оборудование не сковывает движении человека.
Напомним, что недавно портал «АвтоВзгляд» писал о других инновациях на УАЗе. Например, о производстве моделей «Патриот», «Пикап» и «Профи» с помощью модернизированного сварочного кондуктора.