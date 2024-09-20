Какими российскими комплектующими недоволен отечественный автопром

Отечественный автопром не в восторге от некоторых атокомпонентов российского производства. Отрасль активно работает над локализацией производства, но этот процесс пока далек от завершения, в том числе — из-за претензий к качеству компонентов, сделанных в нашей стране. Портал «АвтоВзгляд» изучил проблему.

В кулуарах одного из недавних автомобильных форумов представитель отрасли выразил скепсис по поводу неоднородного качества стальных листов, которые поставляют автопрому российские металлурги. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», проблема качества материалов для автомобилей, увы, не ограничивается только сталью.

Российские автозаводы, как утверждает начальник автопарка ГК «Семья» Павел Филимонов, выражают недовольство целым рядом отечественных материалов, которые используют в производстве. К проблемным категориям, по его данным, относятся пластики и полимеры, лаки и краски, резинотехнические изделия, текстильные материалы и даже стекло.

Часто поступают жалобы на качество пластиковых деталей, используемых для отделки и интерьера, и экстерьера автомобилей, отмечает эксперт. Основные претензии — нестабильность характеристик, слабая устойчивость к ультрафиолету и перепадам температур, низкая механическая прочность. Например, нередко попадаются некачественные бамперы и накладки на двери, которые быстро теряют внешний вид или повреждаются.

Фото freepic.com

Российские краски для автомобилей, к сожалению, тоже часто уступают импортным аналогам, сетует Филимонов. Проблемы — недолговечность покрытия, низкая устойчивость к коррозии, склонность к выгоранию на солнце.

Так, весной 2023-го АВТОВАЗ сообщил о намерении наладить контакты с «альтернативными поставщиками» лакокрасочных материалов из дружественных стран.

По мнению наблюдателей, причина — именно в недовольстве продукцией отечественных компаний, которые утратили существенные компетенции за годы сильной импортозависимости в этой сфере. Качество резиновых компонентов российского производства тоже не всегда вызывает восторг, сетует эксперт.

Отдельные уплотнители и шланги подвержены более быстрому износу, что влияет на герметичность узлов и долговечность деталей. Иногда не отвечают необходимым требованиям к износостойкости ткани для сидений и обивки салона. Некоторые автопроизводители, по сведениям Филимонова, жалуются на повышенную склонность лобовых стекол к образованию трещин при самых незначительных ударах.

Фото freepic.com

Впрочем, ситуация постепенно меняется, настаивает директор по развитию бизнеса IT-компании «Три точки» Сергей Столпер. В пример он приводит автомобильную электронику, локализация которой, по мнению эксперта, проходит с заметным успехом.

Российские компании активно сотрудничают с китайскими производителями, перенимают их опыт и адаптируют к нашим условиям, создавая конкурентоспособную продукцию. Также, по словам специалиста, ведется активная работа по развитию собственных уникальных технологий.

При этом г-н Столпер признает, что говорить об удачном завершении локализации автопроизводства слишком рано. Часть комплектующих по-прежнему закупается и еще долго будет закупаться за рубежом.

Правда, эти процессы отлажены и работают стабильно, уточняет наш собеседник. Он указывает, что некоторые компоненты, например, чипы, изначально производились в странах Азии даже для европейских автостроителей.