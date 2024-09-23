Sollers доработал дизельный двигатель для УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи»

В относительно недалеком будущем три модели UAZ получат новый доработанный двухлитровый дизельный мотор, у которого были проблемы при работе в сильные морозы. Patriot, Pickup и Profi унаследуют его от грузовичка Sollers Argo.

Двигатель «Арго» модернизировали с помощью системы подогрева картерных газов для корректной работы в холода, сообщает канал «Грузовики и вообще». Раньше у него начинались проблемы, когда температура на улице опускалась ниже 25 °C.

Уточняется, что новую систему бесплатно установят на уже проданные машины. Силовой агрегат Sollers Argo выдает 130 л.с. и 285 Нм тяги в диапазоне 2200-2600 об/мин. Помимо обновления моторной гаммы, названные ульяновские внедорожники обзаведутся новой механической КП на шесть ступеней.

Ранее портал «АвтоВзглял» сообщал о модернизации производства УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи». На автозаводе в Ульяновске создали специальный сварочный кондуктор, позволяющий ускорить производство кузовных элементов и упростить этот процесс. Все три внедорожника сейчас оснащаются 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. Цены на УАЗ «Пикап» начинаются от 1 505 000 рублей, за «Патриот» и «Профи» просят минимум 1 580 000 и 1 585 000 рублей соответственно.