В России перезапустят производство Renault Logan и Sandero

Renault Logan и Sandero третьего поколения снова поставят на конвейер, но делать их будутв Санкт-Петербурге. Эти модели готовы к производству на три четверти. Такая информация косвенно подтверждается скорой готовностью к серийному выпуску LADA Iskra, которая делит с «французами» одну платформу.

О возобновлении производства Renault Logan и Sandero в России сообщил телеграм-канал «Русский автомобиль etc». Уточняется, что на момент бегства компании Renault с нашего рынка степень готовности к запуску «Искры» в серию была еще меньше, чем у «Логана».

Теперь Logan и Sandero собираются выпускать в РФ под российским брендом Xсite. Он дебютировал на рынке в конце мая, предложив покупателям единственную модель — кроссовер X-Cross 7, который «вооружен» 1,5-литровым двигателем на 147 л.с., бесступенчатой коробкой передач и передним приводом.

За младшую комплектацию дилеры просят от 2 499 000 рублей. В октябре Xсite запустит российские продажи кроссовера X-Cross 8. Очевидно, что речь идет о более габаритном собрате X-Cross 7.