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Стало известно, когда появится LADA Vesta с климат-контролем

Список опций флагманского седана расширится

На момент запуска LADA Vesta NG у нее не было ряда систем, поскольку АВТОВАЗу пришлось менять поставщиков различных комплектующих, отрабатывать седан по сертификации. Но теперь они появляются, и следующий шаг в модернизации флагманской модели — внедрение климат-контроля и бесключевого доступа.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Стало известно, когда появится LADA Vesta с климат-контролем

Эти нововведения для LADA Vesta появятся в середине 2025 года, сообщает издание «ЛАДА.Онлайн» со ссылкой на директора по продуктам и программам АВТОВАЗа Олега Груненкова.

Ранее тольяттинский автогигант поставил на конвейер «Весту» с новым 122-сильным мотором Evo объемом 1,8 л. Он сочетается с бесступенчатой трансмиссией. Производителю пришлось доработать топливную и тормозную систему автомобиля, чтобы этот силовой агрегат и коробку переключения передач получило все семейство LADA Vesta.

Напомним, в 2026 году АВТОВАЗ готовит для россиян настоящую «бомбу». Под ней подразумевается новый кроссовер, построенный на базе LADA Vesta. Уже известно, что дизайн полностью утвержден.

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