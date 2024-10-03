Обновленный Tank 300 впервые выследили в новом образе

О грядущем обновлении внедорожника Tank 300 стало известно в конце лета. Его впервые запечатлели фотошпионы, когда кузов частично скрывала маскировочная пленка. Салон тогда уже переработали, но говорить об изменениях в экстерьере было рано. Теперь ситуация изменилась, несмотря на защитные покровы.

На данный момент в Сети опубликована одна единственная свежая фотография обновленного Tank 300. Речь идет о кадре, сделанном с переднего ракурса. Но даже по нему понятно, что внедорожник обзаведется иной решеткой радиатора. Судя по всему, она получит вертикальные планки с характерным рельефом.

Напомним, в салоне с центрального тоннеля «Тэнка» пропал селектор коробки передач. Возможно, он стал поворотной шайбой или переместился ближе к рулю. Сдвоенный экранный блок заменили на два отдельных дисплея. На снимке интерьера заметно, что основной тачскрин пока выглядит довольно грубо, что говорит о ранней версии машины.

Ранее портал «АвтоВзгляд» отдельно и более подробно сообщал об изменениях в интерьере Tank 300. Кроме того, в России должна появиться «злая» версия внедорожника.