В 2025 году LADA Aura получит две новые версии: бюджетную и «роскошную»

На старте покупателям LADA Aura предложат две комплектации бизнес-седана по цене 2,6-2,8 млн рублей. Однако, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в следующем году список доступных исполнений пополнит еще одна, куда более «богатая» версия — стоимостью от 3 млн «деревянных».

Как передает корреспондент портала «АвтоВзгляд», участвующий в премьерном тест-драйве LADA Aura, автомобили в новой «роскошной» комплектации будут доступны исключительно под заказ. По желанию клиента в машине установят капитанские кресла, системы вентиляции и массажа сидений и прочие опции, ориентированные на важных пассажиров второго ряда. Что же касается «железа», то никаких отличий у этой версии не предвидится.

Очевидно, когда глава АВТОВАЗа Максим Соколов говорил, что LADA Aura будет стоить от 3 млн рублей, он имел в виду как раз это исполнение. Но точную цену автомобиля в «богатой» комплектации тольяттинцы пока не называют. Судя по всему, стоимость будет сильно зависеть от тех опций, которые клиент захочет видеть в списке оснащения.

Что любопытно, в следующем году у LADA Aura появится и супербюджетная версия, адресованная сервисам такси. По собственной информации портала «АвтоВзгляд», она будет примерно на 300 000 рублей дешевле, чем комплектация Premier (от 2,6 млн), которую предложат на старте. Но выйдет ли «упрощенный» седан в свободную продажу, пока непонятно. Не исключено, что такие автомобили будут отгружать только в таксопарки.

Напомним, что продажи LADA Aura начнутся в России в ноябре. Более подробно о «премиальной» новинке рынка мы рассказывали здесь.