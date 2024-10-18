Компактный кроссовер Jaecoo J5 для России показали на фото

До поры до времени кузов нового компактного кроссовера Jaecoo J5 производитель упорно скрывал под камуфляжем, но теперь появилась определенность с обликом модели. Стало понятно, что внешность новинки будет лаконичной, а топовым комплектациям (хотя, возможно, и не только им) достанется панорамная крыша.

Экстерьер Jaecoo J5 выполнен в концептуальном стиле под названием «Вдохновение природы». Отличительные черты этого дизайна — геометричная головная оптика и минималистичные задние фонари, а фирменная радиаторная решетка получила широкие ламели. Пресс-служба бренда отмечает, что J5 будет уверенно чувствовать себя и в городе, и за его пределами.

Уже известно, что габаритная длина компактного SUV составит 4350 мм, колесная база — 2620 мм. Автомобиль построен на модульной платформе T1X, которая хорошо знакома россиянам по различным моделям материнского для Jaecoo концерна Chery. Ожидается, что «паркетник» будет представлен в трех версиях — бензиновой, гибридной и электрической. Но до нашего рынка могут добраться не все из них.

Эксперты прогнозируют, что ценник нового Jaecoo J5 будет находиться в пределах 2-3 млн. рублей. Мировой дебют «китайца» пройдет на его родине в рамках международного форума владельцев Omoda&Jaecoo. Ранее мы писали о появлении Jaecoo J6 в России.