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Компактный кроссовер Jaecoo J5 для России показали на фото

Китайцы раскрыли дизайн экстерьера своего SUV

До поры до времени кузов нового компактного кроссовера Jaecoo J5 производитель упорно скрывал под камуфляжем, но теперь появилась определенность с обликом модели. Стало понятно, что внешность новинки будет лаконичной, а топовым комплектациям (хотя, возможно, и не только им) достанется панорамная крыша.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Компактный кроссовер Jaecoo J5 для России показали на фото

Экстерьер Jaecoo J5 выполнен в концептуальном стиле под названием «Вдохновение природы». Отличительные черты этого дизайна — геометричная головная оптика и минималистичные задние фонари, а фирменная радиаторная решетка получила широкие ламели. Пресс-служба бренда отмечает, что J5 будет уверенно чувствовать себя и в городе, и за его пределами.

Уже известно, что габаритная длина компактного SUV составит 4350 мм, колесная база — 2620 мм. Автомобиль построен на модульной платформе T1X, которая хорошо знакома россиянам по различным моделям материнского для Jaecoo концерна Chery. Ожидается, что «паркетник» будет представлен в трех версиях — бензиновой, гибридной и электрической. Но до нашего рынка могут добраться не все из них.

Эксперты прогнозируют, что ценник нового Jaecoo J5 будет находиться в пределах 2-3 млн. рублей. Мировой дебют «китайца» пройдет на его родине в рамках международного форума владельцев Omoda&Jaecoo. Ранее мы писали о появлении Jaecoo J6 в России.

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