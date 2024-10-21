LADA Granta получит новый вариатор в 2026 году

Tольяттинский автогигант планирует устанавливать на автомобили семейства LADA Granta новую трансмиссию. Хорошо знакомый россиянам «автомат» от Jatco отправят на свалку истории. Пока в запасе у АВТОВАЗа еще есть такие коробки передач, но они закончатся до конца текущего года.

В беседе с изданием «Южный автомобиль» об этом рассказал вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин. По его словам, поставками новых вариаторов для «Гранты» займется та же фирма, которая отгружает бесступенчатые коробки передач для LADA Vesta. Но «Гранте» и «Весте» достанутся разные вариаторы, отметил топ-менеджер. Бюджетная Granta получит новую бесступенчатую трансмиссию не раньше 2026 года.

LADA Granta с «автоматом» Jatco перестали выпускать, когда альянс Renault-Nissan прекратил поставки этих трансмиссий и покинул российский рынок. В 2024-м «Гранты» с «автоматом» снова стали делать небольшими партиями, используя запасы на складах в Тольятти. На данный момент можно приобрести «Гранту» с АТ от Jatco и 1,6-литровым мотором за 1,3 млн рублей в исполнении Comfort'24 Plus.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Granta сможет скоро похвастать новым колером. Цветовая палитра модели пополнилась оттенком «Капитан».