Автозаводу «Москвич» 6 ноября 2024 года исполнилось 94 года. Не юбилей, конечно, но возраст, согласитесь, почтенный, особенно если учесть, что только реанимация, случившаяся пару лет назад, помогла «старичку» дотянуть до этой даты. По такому случаю портал «АвтоВзгляд» решил вспомнить долгую, насыщенную событиями историю столичного автопроизводста, мощности которого сегодня, повторимся, снова в строю.

Когда 6 ноября 1930 года с конвейера столичного завода сошел первый автомобиль, перед предприятием стояла фактически та же самая ключевая задача, что и почти век спустя. А именно — налаживание производства продукции из отечественных комплектующих. Тем не менее, до 1933-го здесь занимались исключительно отверточной сборкой легковых машин Ford A и грузовиков Ford AA из импортных деталей, поставлявшихся из США.

Собственно, и сама «фактория» была основана при непосредственном участии заокеанского «Форда», и сборка велась, естественно, по лицензии концерна. Причем, как несложно заметить, случилось это еще за три года до официального признания Советского Союза вашингтонской администрацией.

«Капиталистические» корни площадки, впрочем, не помешали присвоить ей уже в декабре 1930-го пафосное пролетарское наименование — «Государственный автосборочный завод имени Коммунистического интернационала молодежи» (КИМ). Впоследствии ее неоднократно переименуют, а с ее конвейера выпустят множество моделей легковых авто, снискавших большую популярность среди советских граждан и даже за рубежом.

Фото globallookpress.com

Но в начале тридцатых до этого было еще далеко. Правда, ровно через три года после начала производства вместо «фордов» с московского конвейера уже сходили их советские аналоги: будущий «Москвич» стал филиалом Горьковского автозавода (ГАЗ) и начал собирать копии машин марки Ford — легковую ГАЗ-А и грузовую ГАЗ-АА.

А в 1940-ом здесь стартовало производство созданных на основе Ford Perfect образца 1938-го малолитражек «КИМ-10», а в победном мае 45-го бывший КИМ стал именоваться «Московским заводом малолитражных автомобилей» (МЗМА).

В конце 1946-го увидел свет «Москвич-400», созданный при участии немецких специалистов на основе Opel Kadett К38 и собиравшийся частично на трофейном оборудовании. Машина не стала самой массовой за всю историю отечественного автомобилестроения, но есть мнение, что ее можно считать первой по-настоящему «народной» легковушкой.

В последующие пару десятилетий предприятие порадовало серийным выпуском таких знаковых авто, как «Москвич-402» (1956-ой), «Москвич-407» (1958-ой). и «Москвич-408» (1964-ой). Именно «четыреста восьмой» в 1967-м стал миллионным автомобилем МЗМА. Машина снискала заметную популярность не только в СССР, но и за его пределами. А что касается моделей «407» и «423», то они получили золотые награды «Всемирной выставки-1958».

Фото globallookpress.com

А в 1968 году при содействии французской Renault провели полную реконструкцию конвейерных линий предприятия, которое обрело новое имя — «Автомобильный завод имени Ленинского комсомола» (АЗЛК).

Производство набирало обороты: в 1974-ом с его конвейера сошел двухмиллионный автомобиль (честь выпала «Москвичу-412»), а уже в 1980-ом — трехмиллионный («Москвич-2140»). В 1986 году начался серийный выпуск первой переднеприводной модели предприятия: «Москвич-2141».

С распадом Советского Союза для завода наступили трудные времена, и в 1996-ом начались остановки главного конвейера. В дальнейшем недостроенный цех двигателей АЗЛК выкупил концерн Renault, который развернул на приобретенной площадке сборку весьма популярных у Россиян моделей.

С уходом же трусливого французского инвестора из России в 2022-ом, фактически началась новая жизнь столичного автомобилестроения.

Фото globallookpress.com

Завод перешел в собственность правительства Москвы, и сейчас с мощностей легендарного предприятия сходят такие ставшие уже довольно востребованные модели, как городской кроссовер «Москвич 3», его электрическая модификация «Москвич 3е» и седан «Москвич 6».

Ожидается скорое поступление в продажу семиместного кроссовера «Москвич 8». А еще ходят смутные слухи о появлении модели «Москвич 5». Донорами для всех перечисленных автомобилей, напомним, выступили те или иные модели китайской JAC.

Объемы производства пока сложно назвать фантастическими, о сотнях тысяч машин тоже говорить слишком рано. По итогам 2023 года с конвейера сошла 31 000 автомобилей, а к концу нынешнего планируется собрать 27 000 машин. Но работа по наращиванию выпуска ведется активная.

При этом основная задача, которую сейчас решает руководство ОАО «Москвич», это переход к мелкоузловой сборке, то есть по сути — углубление локализации, за которой последует и 100-процентное импортозамещение. Задача амбициозная и очень важная. Хочется верить, что к 95-летнему юбилею завод этого добьется. И это вполне возможно если учесть, что в 2026-ом заводчане обещали показать широкой публике пуже собственную разработку легкового автомобиля!