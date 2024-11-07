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АВТОВАЗ объяснил, чем опасна установка ESC на упрощенные LADA Vesta

Такой тюнинг является незаконным

До августа текущего года с конвейера тольяттинского автогиганта сходили «Весты» без системы стабилизации или ESC. Такие машины принято называть упрощенными. Недавно в Москве появились некие специалисты, которые предлагают установку ESC для любого автомобиля. Услуга оценивается в 50 тыс. рублей. Но АВТОВАЗ предупредил владельцев упрощенных LADA Vesta NG, что делать это крайне опасно.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение АВТОВАЗ объяснил, чем опасна установка ESC на упрощенные LADA Vesta

Как выяснил портал Quto.ru, для активации ESC необходимо заменить заводской вариант ABS и добавить блок системы стабилизации. Плюс придется «колдовать» с проводкой, датчиками и кнопкой отключения. Работы по модернизации упрощенной «Весты» займут несколько дней. Представители стороннего сервиса утверждают, что при выполнении работ используются только оригинальные детали, и после завершения тюнинга все функционирует как надо.

Однако на АВТОВАЗе все подобные доработки считают крайне опасными. Главный инженер отечественного автогиганта пояснил, что это откровенное вмешательство в систему безопасности автомобиля. По его словам, все перечисленные детали необходимо устанавливать только в стенах завода-изготовителя. В пресс-службе добавили, что активация ESC в «левой» мастерской является грубым изменением конструкции автомобиля, и это запрещено законом.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, в какую сумму россиянам обойдется содержание LADA Vesta. Эксперты подсчитали, сколько придется тратить на седан в Москве.

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