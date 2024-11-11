Auf wiedersehen, Varta: немцы отправляют собственную экономику в каменный век

Еще три года назад подобные новости были бы подобны взрыву атомной бомбы на берегах Гудзона, а сегодня воспринимаются уже как должное: очередной монстр немецкой промышленности, некогда бывший фаворитом и флагманом, отправляется в долговую яму. На этот раз банкротство грозит одному из самых известных в мире производителю аккумуляторов компании Varta. Как немецкий гигант дошел до такой жизни, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Немецкие бренды не вернутся в Россию, потому как уже некому возвращаться

Во времена, когда трава была зеленой, а солнце — ярким, машины ездили исключительно на бензине и тяжелом топливе, а батарейки использовались исключительно в CD-плеере, на рынке было два главных и основных аккумуляторных бренда: Bosch и Varta. Хочешь хорошую АКБ — для себя и надолго — выбирай из этих двух.

Чего греха таить, покупая намедни новый аккумулятор для личной машины, автор, не глядя и без раздумий, переплатил за «Варту». Почему? Потому что это старый и заслуживший доверие бренд. Остальная аргументация продавцов осталась по умолчанию за скобками. А сегодня мы всем миром намерены исполнить «отходняк» той самой Varta — некогда величайшему производителю аккумуляторных батарей. Как же так вышло?

Ни Великая Отечественная для нас и Вторая Мировая — для них, ни чудовищные преступления против человечества, в лице использования заключенных из концлагерей на вредных производствах свинцовых батарей, ни тесная связь с фашистской армией, в которую Varta, тогда AFA, массово поставляла АКБ, причиной для закрытия дверей и банкротства производителя не стали.

Фото globallookpress.com

Более того, в середине прошлого века концерн Varta AG активно развивался и расширялся: фармацевтика, химическое производство, электротехника, системы очистки воздуха, оборудование для шахт.

Проблемы начались в начале XXI века, когда «Варта», предварительно разделенная на три отдельных компании, была продана.

Аккумуляторное подразделение разделили между американским Johnson Control (80%) и Bosch (20%). Председатель совета директоров и гендир «Джонсон Контрол» Джордж Оливер — выходец из GeneralElectric и Raytheon Technologies, чтобы было понятно «откуда ноги растут». А теперь следите за руками.

В апреле 2019-го подразделение стартерных аккумуляторных батарей, включая торговую марку Varta, было продано канадскому инвестиционному фонду Brookfield Business Partners. Казалось бы, что же могло пойти не так? За широкими плечами «сильных мира сего» бренд должен был расти и крепнуть, активно развиваться и зарабатывать. Ответ кроется в строчке «основные регионы деятельности».

Протесты против закрытия заводов Varta. Фото globallookpress.com

Германия дала 31% выручки, остальная Европа — 40% выручки, Китай — 11% и остальная Азия — 13%. Далее, как по команде, на сцену выходят сначала пандемия, потом электромобили, которым, как известно, стартерная аккумуляторная батарея без надобности, а напоследок — общее сокращение европейской экономики семимильными шагами, поскольку «санкции работают».

Заводы Varta располагаются в немецких Ганновере и Цвикау, чешской Ческа Липа, испанских Бургасе и Гуардамаре, французских Руане и Сарргемине. Да у «Варты» просто не было шансов выжить!

Сегодня бывший гигант стоит на пороге банкротства: компания не может далее существовать из-за высочайшей закредитованности и долгов, а также из-за действий конкурентов из Китая. Развал немецкого правительства, начатый с ухода министра финансов, лишь последствие происходящего в экономике. Это просто ход событий, который не мог не произойти.

Потому что экономика посыпалась. Илон Маск, не выбиравший выражений в адрес канцлера Германии, полностью прав: Олаф Шольц обрушил некогда примерный немецкий экономический уклад и обладает всеми шансами войти в историю как человек, разрушивший автопром ФРГ. Что ж, его российским поклонникам придется довольствоваться китайскими автомобилями немецких брендов, других, видимо, скоро не будет.