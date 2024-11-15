У Sollers появится новый рамный внедорожник собственной разработки

Компания «Соллерс» объявила, что собирается поставить на конвейер как бы собственный автомобиль, хотя на деле грядущий проходимец имеет китайские корни в виде JAC T9. Тем не менее все, чем российский внедорожник будет отличаться от донора, Sollers разработает самостоятельно. На конвейер «рамник» встанет уже в следующем году, а вот о планах по старту продаж пока не сообщается.

Машину вооружат двухлитровым турбированным мотором G turbo мощностью в 200 л.с. Силовой агрегат будет работать в паре с 8-диапазонным «автоматом». Кузов этого транспортного пятидверным, причем задние двери оборудуют электроприводом. Внутреннее пространство ТС рассчитано на семь человек, при этом пользователи получат возможность трансформировать салон под свои нужды. Кроме того, представители Sollers обещают не только богатые комплектации, но и продвинутый набор электронных систем безопасности и водительских ассистентов. В целом все это должно обеспечить высокий уровень комфорта.

Помимо анонса собственного внедорожника, «Соллерс» объявил, что совместно с неназванным восточным партнером начал разрабатывать платформу-гибрид, предназначенную для внедорожников и пикапов. Напомним, что в следующем году, как выяснил портал «АвтоВзгляд», Sollers расширит свою модельную линейку двумя новыми автомобилями разных сегментов. У российского производителя появятся минивэн и фургон. В целом же, по последним данным, компания собирается выпустить 13 новых продуктов.