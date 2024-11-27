Названы автомобили с наиболее стойким лакокрасочным покрытием

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», больше всего наши автовладельцы оказались довольны качеством ЛКП у автомобилей Changan. У этого бренда 80 баллов из сотни возможных. Следом идут «поднебесные» Exeed и Voyah, заработавшие 78,95 и 78,80 балла соответственно.
На долю Haval пришлось 78 баллов. Замыкает пятерку лидеров с результатом 77,8 балла Jetour. Шестая позиция у Chery — 77,41 балла, седьмая досталась Omoda с показателем 77,36 балла. Последнее и предпоследнее место заняли Tank с 77,06 балла и Geely с 75,13 балла. В хвосте — «Москвич», у которого 74,20 балла.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, на чем строится успех китайского автопрома. Во многом — на комплектующих из Европы, от которых поднебесные автопроизводители до сих пор не избавились.