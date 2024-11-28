Производство легковушек в России выросло больше, чем в 1,5 раза

Данные по производству автомобилей в нашей стране опубликовал Росстат. Согласно его информации, за 10 месяцев текущего года в России выпустили 599 тыс. автомобилей. Если говорить о росте объемов год к году — это 41,4%. Отечественный автопром стал развиваться динамичнее, судя по показателям с января по сентябрь. За этот период аналитики зафиксировали прирост на 39,3%.
В РФ также стали собирать больше грузовиков. За месяц производство выросло на 9,3%, за 10 месяцев 2024-го — на 11,4%. Кроме того, в октябре у нас нарастили объемы выпуска силовых агрегатов. Доля ДВС по итогам минувшего месяца увеличилась на 16%. А вот сборка автобусов с максимальной массой до пяти тонн ощутимо просела — на 40,6%.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Сибири появится новый российско-китайский автозавод. Однако приступить к его строительству смогут не раньше второго полугодия 2025-го.