Производство легковушек в России выросло больше, чем в 1,5 раза

По итогам второго месяца осени в нашей стране выросли объемы производства легковых машин. Показатели рванули вверх не только в месячном выражении, но и за период с января по октябрь. В середине осени с российских конвейеров сошло 91,2 тыс. легковушек. По сравнению с октябрем 2023-го это на 54,1% больше, с сентябрем 2024-го — на 38,6%.

Данные по производству автомобилей в нашей стране опубликовал Росстат. Согласно его информации, за 10 месяцев текущего года в России выпустили 599 тыс. автомобилей. Если говорить о росте объемов год к году — это 41,4%. Отечественный автопром стал развиваться динамичнее, судя по показателям с января по сентябрь. За этот период аналитики зафиксировали прирост на 39,3%.

В РФ также стали собирать больше грузовиков. За месяц производство выросло на 9,3%, за 10 месяцев 2024-го — на 11,4%. Кроме того, в октябре у нас нарастили объемы выпуска силовых агрегатов. Доля ДВС по итогам минувшего месяца увеличилась на 16%. А вот сборка автобусов с максимальной массой до пяти тонн ощутимо просела — на 40,6%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Сибири появится новый российско-китайский автозавод. Однако приступить к его строительству смогут не раньше второго полугодия 2025-го.