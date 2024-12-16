В Санкт-Петербурге выпустили 20-тысячный автомобиль Solaris

На автозаводе компании АГР, владеющей бывшей производственной площадкой Hyundai в Петербурге, собрали 20 тысяч машин с шильдиком Solaris. Это случилось всего через 10 месяцев после перезапуска конвейера. Кроссовер HC синего цвета — аналог корейской «Креты» — в комплектации Prestige Smart стал знаковым экземпляром.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», юбилейный Solaris HC получил панорамную крышу, двухлитровый мотор и полный привод. Исполнение Prestige Smart предназначено для самых требовательных клиентов. Автомобиль оснащен набором электронных ассистентов, отвечающих за безопасность, и адаптивным «круизом».

Кроме того, кроссовер «вооружили» камерами кругового обзора и системой мониторинга слепых зон. В салоне установлена «музыка» от Bose с восемью динамиками. Важный момент — наличие телематики на борту. Зимой она позволяет запустить двигатель дистанционно, предусмотрен пакет «теплых» опций, подразумевающий набор различных электрообогревов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Solaris официально представил кроссовер HC с «теплыми» опциями. В список оснащения «двойника» Hyundai Creta добавили заводской автозапуск и полный «зимний» пакет.