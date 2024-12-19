Большой «пылесос» от компании ROX доехал до России

Несмотря ни на какие утильсборы и заоблачные ставки рефинансирования, полку китайских автобрендов в нашей стране только прибывает. И сегодня в Первопрестольной прошла официальная презентация очередного новичка рынка — компании ROX и его единственной модели 01.

Напомним, что автомобильную марку ROX основал в 2021 году не очень известный в нашей стране Roborock — производитель разнообразной техники для дома, включая пылесосы. Сейчас бренд представлен в 20 странах, в планах — 30. Впрочем, портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал и об истории его создания, и о том, что китайские товарищи все оттягивали российскую премьеру первой модели марки.

Первоначально она должна была состояться в ноябре этого года, но потом пошли слухи о переносе мероприятие на начало 2025-го. Однако наши новые восточные партнеры подсуетились и под занавес уходящего 2024-го таки выкатили свою новинку. Хотя о ней и так все уже известно. Это внедорожный гибрид, построенный по мотивам такой легенды, как Land Rover Defender. С его техническими характеристиками можно познакомится здесь.

Нам же остается добавить, что продажи модели начнутся позже, а ее прайсы стартуют с отметки в 9 169 000 рублей за семиместную версию Family edition и от 9 379 000 — за шестиместную Business lounge edition.