Кроссовер-купе Exeed RX будут производить в России

Exeed — «дочка» китайского автоконцерна Chery, выпускающая премиальные автомобили — расширит производство своих моделей в нашей стране. Если раньше в России собирали только кроссоверы VX, то теперь планируют локализовать и кросс-купе RX. Оно займет свое место на сборочной линии бывшего завода Mercedes-Benz в подмосковном Есипове.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», «подмосковный» Exeed RX успешно прошел сертификацию в нашей стране. Автостроитель уже получил ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на модель, локализованную в Есипове — то есть можно запускать не только серийное производство, но и открывать официальные продажи.

О планах поставить на конвейер вторую модель Exeed в Подмосковье стало известно еще в июне этого года. Тогда «Коммерсанту» удалось разузнать, что локализуют ее в феврале 2025-го. Учитывая сертификацию RX, теперь с уверенностью можно сказать, что в производство пойдет именно он. Контрактной сборкой займется «Автодом», которому отошли мощности сбежавшего из России «Мерседеса».

Официальных подробностей о «российском» Exeed RX пока нет, но вряд ли стоит ждать отличий от китайской версии. Сейчас ее продают на отечественном рынке с двухлитровым моторами, выдающим 197 и 249 л.с. Переключением передач заведуют 7-ступенчатый «робот» или 8-диапазонный «автомат». Диапазон цен составляет 4,75-5,49 млн рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что названы сроки начала российских продаж гибридного Exeed RX.